В НАТО сохраняют бдительность и внимательно отслеживают действия России.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что Россия полностью погружена в войну против Украины, поэтому нет непосредственной угрозы нападения на Альянс. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал журналистам на брифинге в Вашингтоне на саммите НАТО.

"Мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против каждого из союзников, поскольку Россия сейчас полностью поглощена войной против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Также он добавил, что Россия переместила много войск от границы с Финляндией в Украину.

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"Поэтому мы не видим какой-либо неизбежной военной угрозы против любого союзника НАТО, но, конечно, мы видим постоянные угрозы кибератак, саботажа и различные действия враждебных действий против союзников НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время, он признал, что Альянс должен быть бдительным. В этой связи, в НАТО внимательно отслеживают, что делает Россия.

Россия и НАТО

Как сообщал УНИАН, в апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен опасаться войны с НАТО, поскольку она неизбежно закончится поражением России.

Ранее на саммите один из чиновников Альянса заявил, что Россия сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины должны сосредоточиться на том, что им придется обеспечивать Киев в долгосрочной перспективе.

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