Чиновник НАТО отметил, что Россия сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года.

Война в Украине не закончится в 2025 году, поэтому НАТО должно быть готовым поддерживать нашу страну в течение еще по крайней мере нескольких лет. Как пишет "Голос Америки", об этом сказал в ходе саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник Альянса.

Он отметил, что Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины сосредоточены на том, что им придется обеспечивать Киев в долгосрочной перспективе.

"В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который вероятно вскоре закончится. Потребуются годы целенаправленных усилий", - заявил он. Видео дня

Оценивая способность России воспринимать решение властей о переходе экономики на военные рельсы, чиновник НАТО отметил - долгосрочные последствия будут ощутимыми и значительными для российской экономики. Но пока российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Относительно намерений НАТО, в частности, практического результата для Украины от создания командного пункта в немецком Висбадене, чиновник альянса отметил, что это обеспечивает стабильные источники поддержки Украины.

"Это механизм координации, с помощью которого мы будем гарантировать, что Украина получит то, что ей нужно, когда ей это нужно, и обеспечиваем определенную подотчетность, поскольку все мы знаем, что существует длинный список обещаний, а то, что на самом деле появляется на поле боя, часто отличается от озвученного", - сказал он.

Саммит НАТО в Вашингтоне и Украина

9 июля в Вашингтоне открылся юбилейный саммит НАТО, на который прибыл также и президент Украины Владимир Зеленский.

10 июля стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО, включая батареи Patriot, переданные Германией, США и Румынией, компоненты этого оружия от Нидерландов и других партнеров, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии.

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите решительно пообещал решительно защитить Украину от вторжения России.

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