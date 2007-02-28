Вечером 27 февраля Фидель Кастро выступил в прямом эфире венесуэльского радио, пообщавшись с президентом этой страны Уго Чавесом, сообщает AFP.

Эфир проходил в рамках ежедневного радио-шоу Чавеса "Привет, президент". Кастро, позвонивший с Кубы, рассказал, что всегда с интересом слушает программу Чавеса. "Какая радость - слышать твой голос и знать, что с тобой все хорошо", - заметил в ответ президент Венесуэлы.

Напомним, что 80-летний кубинский лидер уже более полугода находится в больнице. 1 июля 2006 года Кастро перенес тяжелую операцию на кишечнике. В связи с этим ему пришлось временно делегировать все свои полномочия своему младшему брату Раулю. За время болезни команданте в прессе не раз появлялись сообщения об ухудшении его самочувствия, но все они позднее опровергались.

Уго Чавес, являющийся близким другом Кастро, не раз лично посещал больного команданте в больнице. По кубинскому телевидению были продемонстрированы ряд сюжетов о встречах Чавеса с Кастро.

Лента.ру