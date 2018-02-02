Светский дебют пары: принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный вечер (фото, видео)

Церемония была посвящена британским военным ветеранам, невеста принца лично наградила некоторых лауреатов.

Принц Гарри и и его невеста Меган Маркл впервые появились на красной дорожке вместе.

Как сообщается в сюжете ТСН, пара появилась вместе на благотворительном вечере. Церемония была посвящена британским военным ветеранам, которые достигли высоких результатов в спортивных соревнованиях.

Читайте такжеПринц Уильям пожаловался, что Гарри не позвал его другом жениха на предстоящую свадьбу (видео)

Невесте принца, несмотря на то, что она еще не является членом королевской семьи, поручили лично наградить некоторых лауреатов.

Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри ушла из сериала, который ее прославил.