Невеста принца Гарри ушла из сериала, который ее прославил

10:56, 01 февраля 2018
Общество
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Новый сезон сериала

Невеста принца Гарри актриса Меган Маркл завершит свою работу в сериале "Форс-мажоры" после окончания 7 сезона. Вместе с ней из сериала идет ее сериальный "жених" Патрик Джей Адамс.

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Вторая часть 7 сезона выйдет на экраны 28 марта и завершится 25 апреля сценой свадьбы героини Меган Маркл, всего за пару недель до ее реального бракосочетания с принцем Гарри, сообщает Deadline.

Вместо этого, звезда фильмов "Голая правда" и "Немножко беременна" Кэтрин Хайгл начнет работать в сериале на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, свадьба Маркл и принца Гарри запланирована на май этого года. В связи с этим в Великобритании ожидается наплыв туристов. По подсчетам экспертов, туристы положат в казну королевства около 500 миллионов фунтов.

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Теги: #Меган Маркл#Меган Мархл уходит из Форс-мажоров