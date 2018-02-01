Невеста принца Гарри ушла из сериала, который ее прославил

Кроме того, сериальную свадьбу Меган Маркл зрители увидят всего за пару недель до реальной.

Невеста принца Гарри актриса Меган Маркл завершит свою работу в сериале "Форс-мажоры" после окончания 7 сезона. Вместе с ней из сериала идет ее сериальный "жених" Патрик Джей Адамс.

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Вторая часть 7 сезона выйдет на экраны 28 марта и завершится 25 апреля сценой свадьбы героини Меган Маркл, всего за пару недель до ее реального бракосочетания с принцем Гарри, сообщает Deadline.

Вместо этого, звезда фильмов "Голая правда" и "Немножко беременна" Кэтрин Хайгл начнет работать в сериале на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, свадьба Маркл и принца Гарри запланирована на май этого года. В связи с этим в Великобритании ожидается наплыв туристов. По подсчетам экспертов, туристы положат в казну королевства около 500 миллионов фунтов.