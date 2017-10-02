Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой до прибытия спецназовцев – СМИ

64-летний Стивен Педдок, который убил по крайней мере 50 человек в Лас-Вегасе, наложил на себя руки до входа в его гостиничный номер спецназовцев.

Об этом сообщает The Associated Press в Twitter.

«Стрелок из Лас-Вегаса убил себя до входа в его гостиничный номер», – говорится в сообщении.

BREAKING: Police: Las Vegas shooter killed himself prior to their entry into his hotel room. — The Associated Press (@AP) 2 октября 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 400 были ранены.

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Согласно данным полиции, стрельбу открыл 64-летний мужчина по имени Стив Педдок, мотивы его поступка пока неизвестны.