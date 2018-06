Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой до прибытия спецназовцев – СМИ

64-летний Стивен Педдок, который убил по крайней мере 50 человек в Лас-Вегасе, наложил на себя руки до входа в его гостиничный номер спецназовцев.

Об этом сообщает The Associated Press в Twitter.

«Стрелок из Лас-Вегаса убил себя до входа в его гостиничный номер», – говорится в сообщении.

BREAKING: Police: Las Vegas shooter killed himself prior to their entry into his hotel room.