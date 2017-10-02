Стрельба в Лас-Вегасе: все, что известно о крупнейшем массовом расстреле в истории США (фото, видео)

16:15, 02 октября 2017
Мир
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В Лас-Вегасе пенсионер открыл беспорядочный огонь из автомата по посетителям кантри-фестиваля, убиты не менее 50 человек. Еще 400 были ранены.

Неизвестный стрелок 1 октября открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Уже известно, что преступник находился в номере отеля и казино «Мандалай Бэй» на 32 этаже и стрелял из окна.

Злоумышленник открыл огонь во время концерта и стрелял несколькими автоматными очередями. 

edition.cnn.com

После первых выстрелов началась паника. По данным СМИ, общее число посетителей фестиваля составило до 30 тысяч человек.

Позже власти закрыли часть Лас-Вегаса после получения сообщений о стрелке. Первые данные о жертвах были ужасными - стало известно, что погибли 20 человек, более 100 получили ранения.

Однако позже стало известно, что погибли не менее 50 человек, еще более 400 получили различные ранения.

Иллюстрация / Lindsay Padgett via REUTERS

Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители.  Еще двое полицейских, получивших ранения, находились при исполнении.

Ранее сообщалось, что был убит и сам преступник. В то же время по данным AP, после расстрела мужчина сам решил покончить с собой.

Иллюстрация / REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus

Личность преступника уже установлена. Стрелял 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который был местным жителем. Появилось даже его фото.

Стивен Пэддок был идентифицирован как стрелок / mirror.co.uk, Twitter

Полиция разыскивала спутницу стрелка - пожилую женщину Мэрилу Дэнли.

В каких именно отношениях они состояли - не сообщается. Позже правоохранители сообщили, что женщину нашли, но со стрельбой она не связана. Полиция считает, что стрелок был "волком-одиночкой" в преступлении.

О причинах происшедшего пока ничего неизвестно. Убийца не выдвигал никаких требований. 

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе и назвал ее "ужасной".

Расследование продолжается.

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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
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