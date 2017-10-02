Стрельба в Лас-Вегасе: все, что известно о крупнейшем массовом расстреле в истории США (фото, видео)

Неизвестный стрелок 1 октября открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Уже известно, что преступник находился в номере отеля и казино «Мандалай Бэй» на 32 этаже и стрелял из окна.

EYEWITNESS: Chilling footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

Злоумышленник открыл огонь во время концерта и стрелял несколькими автоматными очередями.

После первых выстрелов началась паника. По данным СМИ, общее число посетителей фестиваля составило до 30 тысяч человек.

Las Vegas'ta halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen,ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti. pic.twitter.com/ug2s03ptpo — Haberler (@Haberler) October 2, 2017

Позже власти закрыли часть Лас-Вегаса после получения сообщений о стрелке. Первые данные о жертвах были ужасными - стало известно, что погибли 20 человек, более 100 получили ранения.

Однако позже стало известно, что погибли не менее 50 человек, еще более 400 получили различные ранения.

Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители. Еще двое полицейских, получивших ранения, находились при исполнении.

Ранее сообщалось, что был убит и сам преступник. В то же время по данным AP, после расстрела мужчина сам решил покончить с собой.

Личность преступника уже установлена. Стрелял 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который был местным жителем. Появилось даже его фото.

Полиция разыскивала спутницу стрелка - пожилую женщину Мэрилу Дэнли.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

В каких именно отношениях они состояли - не сообщается. Позже правоохранители сообщили, что женщину нашли, но со стрельбой она не связана. Полиция считает, что стрелок был "волком-одиночкой" в преступлении.

О причинах происшедшего пока ничего неизвестно. Убийца не выдвигал никаких требований.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе и назвал ее "ужасной".

Расследование продолжается.