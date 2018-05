Трамп пригрозил прекратить торговлю с Китаем за поддержку КНДР

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерам Северной Кореи – угроза прямо направлена прежде всего на Китай. Об этом Трамп написал традиционно в своем Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращении всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - сказано в сообщении.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.