Трамп пригрозил прекратить торговлю с Китаем за поддержку КНДР
Крупнейшим торговым партнером Северной Кореи сегодня является Китай, откуда США в 2016 году импортировали товаров на сумму 463 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерам Северной Кореи – угроза прямо направлена прежде всего на Китай. Об этом Трамп написал традиционно в своем Twitter.
"Соединенные Штаты рассматривают, кроме других вариантов, прекращении всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - сказано в сообщении.
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The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.
Однако угроза Трампа выглядит сомнительной, отмечает Европейская правда со ссылкой на издание The Guardian. Крупнейшим торговым партнером Северной Кореи сегодня является Китай, откуда США в 2016 году импортировали товаров на сумму 463 миллиарда долларов.
"Сокращение торговли с Пекином вызовет протекционистскую спираль, которая создаст глобальную рецессию", - отмечает издание.