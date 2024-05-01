Аграрии отметили, что многое зависит от погодных условий.

В Украине стартует сезон клубники, но не без проблем. Погода негативно отразилась на урожае любимой ягоды украинцев, а значит и цены на клубнику не будет низкими.

По словам экспертов Агропортала, заморозки в середине апреля уничтожили часть урожая. Так, в Тернопольской области температура воздуха опускалась до -4°C, что критично для этого нежного растения, ведь при такой температуре повреждаются бутоны.

Кроме того, пострадал урожай в Черновицкой области, а фермеры Киевской области ожидают потерю в размере 10-20% из-за погоды.

Видео дня

При этом аграрии прогнозируют, что цена на клубнику в этом году составит примерно - от 60 до 80 гривен за килограмм, как и в прошлом году. В то же время указано, что все зависит от погодных условий.

Стоит отметить, что в конце апреля стоимость клубники в Украине составляла от 160 до 200 гривен за килограмм, но 85% клубники импортная.

Цены на овощи и фрукты в Украине - прогноз на май 2024

В мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривень за килограмм, а на виноград – до 285 гривень за килограмм. При этом цена на апельсины дойдет до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, а мандарины до 77 гривен.

В то же время украинцы могут ожидать снижения цены на овощи борщового набора благодаря увеличению предложения овощей закрытого грунта.

Вас также могут заинтересовать новости: