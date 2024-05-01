Спецслужбы страны уже расследуют поджог.

Левые экстремисты сожгли дачу главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за поставки оружия Украине.

Как сообщило издание Bild, на севере Германии в городе Хермансбург подожгли деревянный домик на участке, принадлежащем Паппергеру, а ответственность за это взяли на себя левые экстремисты.

Они думают, чтоконцерн Rheinmetall специально накапливает "различные старые типы танков", которые "могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами за огромные деньги". Таким образом "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе", заявили экстремисты.

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Спецслужбы страны уже расследуют поджог и проверяют подлинность заявлений.

Оружие Rheinmetall для Украины

15 марта стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине. Как сказал председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер, первые снаряды могут сойти с украинского конвейера через 15 месяцев.

В целом концерн планирует построить в Украине не менее четыре заводов, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и ПВО.

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