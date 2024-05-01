Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон, который был практически у всех

Девайс появился в 1999 году и за 25 лет продался тиражом в 160 миллион штук.

Компания HMD Global, которая сейчас выпускает смартфоны под брендом Nokia, готовится к перевыпуску еще одного культового "кнопочника". Это будет свежая версия аппарата, выпущенного под финским брендом четверть века назад.

Как сообщает портал GSMArena, китайская фирма готовит новую версию Nokia 3210. Девайс появился в 1999 году и за 25 лет продался тиражом в более 160 миллион штук. У него был монохромный дисплей, кнопочная клавиатура, поддержка T9 и целых три игры – культовая "Змейка", "Память" и "Вращение".

На просочившемся изображении показан телефон в синем цвете. Обновленный Nokia 3210 версии 2024-го должен получить классический дизайн, поддержку 4G и Bluetooth и будет обладать "большим временем" автономной работы. В целом, ничего выдающегося, но такие девайсы по-прежнему пользуются спросом.

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Ожидается, что Nokia 3210 (2024) выйдет до конца этого месяца. Стоимость телефона пока неизвестна, но ранее на рынке был представлен кнопочный телефон Nokia 220 2024 всего за 40 долларов.

Под брендом Nokia временами выходят довольно интересные устройства. В апреле была анонсирована стильная раскладушка с прозрачным корпусом и классической "змейкой". Ее будут раздавать в качестве приза в различных акциях в социальных сетях.

А прошлогодний Nokia G22 журнал Time назвал одним из лучших изобретений 2023 года. Его фишка заключается в его высокой ремонтопригодности: любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и пять минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

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