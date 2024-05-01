Особо хорошо было слышно на Западном, утверждают очевидцы в сети.

В "день трудящихся" 1-го мая российский Ростова-на-Дону "заболел": город разрывает от взрывов, сообщают россияне в сети.

В частности, о тревоге со стороны местного населения заявил проект ASTRA. Там сообщили:

"Жители Ростова-на-Дону вновь сообщают о взрывах. Официальной информации нет. Накануне жители города сообщали о взрывах, местные власти никак это не комментировали". Видео дня

Особо хорошо было слышно на Западном, писали жители города в сети. Также взрывы раздавались в округе Ростова-на-Дону.

В России атаковали НПЗ на 1 мая

В России на 1 мая гремит еще с ночи. РосСМИ писали, что неизвестные БПЛА атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. На территории объекта занялся пожар. По словам одного с очевидцев, атака началась примерно в три ночи, он слышал два взрыва.

Сегодня источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что атака - дело рук Украины. Это операция ГУР, заявил он.

Событие дало почву для размышлений украинским аналитикам. В частности, полковник запаса ВСУ Петр Черник оценил, сколько российских НПЗ надо уничтожить, чтобы это повлияло на ход войны в Украине. У врага есть как минимум 80 объектов, сказал он.

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