Также Украина создаст конкуренцию на европейском рынке для других стран.

Более десяти лет Европейский Союз казался закрытым клубом, в который стремятся попасть лишь несколько стран. Но вторжение России в Украину в корне изменило ситуацию. В декабре Брюссель принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС, а также предоставил Грузии статус страны-кандидата, пишет Deutsche Welle.

Заместитель директора берлинского Центра Жака Делора Ту Нгуен отмечает, что Евросоюз сейчас рассматривает свое расширение как инструмент безопасности. В то же время бюджет является частью дискуссий, но он не обязательно будет решающим фактором.

Однако, по словам журналистов, недавние протесты польских фермеров стали очередным напоминанием, что экономическое измерение неизменно является частью политического процесса в ЕС. При этом появившийся энтузиазм Брюсселя по поводу вступления в Евросоюз новых членов сопровождается опасениями, что такое расширение ЕС поставит некоторые его страны и их граждан в невыгодное экономическое положение.

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Так, Евросоюз тратит большую часть бюджета на региональное развитие и сельское хозяйство. Более бедные государства-члены блока получают из Брюсселя больше денег, чем платят в общую казну. Все восемь стран, которые сейчас стоят в очереди на вступление в ЕС, беднее государств-участников союза. Девятым кандидатом является Турция, но процедура ее вступления в ЕС приостановлена.

Украина – проблема, о которой не хотят говорить

Находясь в тяжелом положении в результате российского вторжения, Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Но самая густонаселенная и самая бедная из всех стран-кандидатов является, по мнению советника верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Натали Точчи, "совсем другим случаем из-за ее территории, сельскохозяйственного сектора, ВВП на душу населения и, прежде всего, из-за того, что страна находится в состоянии войны, восстановление после которой потребует 500 миллиардов евро, и которая все еще продолжается".

Если бы Украина вступила в Евросоюз, то стала бы в нем крупнейшим производителем сельхозпродукции и тяжелым бременем для бюджета. Украина добавит 41 миллион гектаров к 157 миллионам гектаров пахотных земель, которые сейчас обрабатывают европейские фермеры. Для некоторых нынешних государств-членов это означало бы нежелательную конкуренцию.

Например, Польша стала одним из самых конкурентоспособных производителей продуктов питания в ЕС. Если к ЕС присоединится и Украина, эта роль Варшавы окажется под угрозой.

Влияние на бюджет ЕС

Согласно внутреннему исследованию, проведенному Европейским Советом, прием всех кандидатов обошелся бы ЕС в 256 миллиардов евро, в то же время одна только Украина, по оценкам, получила бы в течение семи лет 186 миллиардов евро, не считая расходов на восстановление страны.

Однако заместитель директора берлинского Центра Жака Делора не может точно сказать, откуда возьмутся дополнительные деньги: "Возможно, они поступят от нынешних государств-членов. Возможно, ЕС соберет их за счет новых источников. Например, продолжаются дискуссии о введении налога на пластик или о механизмах регулирования выбросов углекислого газа". Ту Нгуен считает, что "финансовые последствия будут не такими высокими, как некоторые предполагают".

Вступление Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что между Украиной и абсолютным большинством стран-членов Европейского Союза есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне.

Ранее УНИАН писал, что когда Украина и Молдова начнут переговоры о своем вступлении в Евросоюз, их прогресс будут рассматривать отдельно, хотя они и получили статус кандидатов одновременно.

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