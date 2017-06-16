СМИ объяснили, по каким отраслям ударят новые санкции США против Ирана и России

Сенат США в четверг, 15 июня, окончательно одобрил законопроект о введении новых санкций против Ирана. Частью данного законопроекта является принятые накануне поправки относительно ужесточения штрафных мер против Российской Федерации, как сообщает DW.

Документ предусматривает санкции в отношении лиц, которые причастны к иранской ракетной программе, а также тех, кто поддерживает с ними экономические связи, сообщает агентство AP. Относительно "Корпуса стражей Исламской революции" предусмотрены санкции, аналогичные тем, что применяются к террористическим организациям. Также законопроект предусматривает контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия Ирану. "Бизнес как обычно с Ираном закончено", - подчеркнул сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Одобренные накануне новые санкции в отношении России направлены прежде всего против важного энергетического сектора российской экономики. Также законопроект оставляет последнее слово за Конгрессом в случае, если президент США будет иметь намерение смягчить наложенные ранее санкции.

Законопроект теперь отправят на голосование в Палату представителей. В администрации Дональда Трампа пока не заявляли, намерен ли президент США ветировать законопроект в случае его одобрения Палатой представителей. Однако в Белом доме отметили, что считают действующие санкции против Москвы эффективными, сообщает агентство Reuters.

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Впрочем, на новые санкции в отношении России уже отреагировали в Европе. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и канцлер Австрии Кристиан Керн (Christian Kern) раскритиковали шаг сенаторов. В совместном заявлении политики подчеркнули, что США пытаются преследовать собственные экономические интересы и проигнорировали согласование новых санкций с Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал возможность введения США новых штрафных мер. Он считает, что они являются абсолютно безосновательными и указывают лишь на внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах.