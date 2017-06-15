Германия и Австрия выступили против новых санкций США в отношении РФ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали скорректировать одобренный сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России в области энергетики, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эти меры представляют угрозу для европейских компаний, участвующих в развитии энергоснабжения Европы, считают они.

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"Политические санкции не должны затрагивать экономические интересы. И угрожать наказанием компаниям из Германии, Австрии и других европейских стран, из-за того что они участвуют в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2", или финансируют их, вносит совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", - говорится в совместном заявлении, распространенным МИД Германии.

Политики указали на то, что "речь идет о конкурентоспособности энергоемкой промышленности и тысячи рабочих мест", поэтому они поддерживают "усилия государственного департамента США, направленные на изменение этого документа".

"Энергообеспечение Европы - это вопрос Европы, а не Соединенных Штатов Америки", - подчеркнули Габриэль и Керн.

Как сообщал УНИАН, Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Среди прочего, в документе содержится предложение облагать санкциями тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа.

Теперь документ отправится в палату представителей конгресса США, а в случае, если его поддержат и там, отправится на подпись президенту Дональду Трампу.