Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу в своем гольф-клубе и пофотографировался с молодоженами (видео)
08:40, 12 июня 2017Мир
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Однако перед визитом президента, спецслужбы остановили ход свадьбы и расчистили путь для Трампа.
Трамп сделал несколько фото с молодоженами / скриншот
Президент США Дональд Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу, которая проходила в его гольф-клубе в Нью-Джерси, пишет CNN.
Охранники Трампа прервали церемонию и расчистили путь для президента, который просто решил заглянуть на свадьбу. Зайдя в холл, трамп спросил имена молодоженов и несколько раз с ними сфотографировался.
Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI— Ashley Killough (@KilloughCNN) June 11, 2017
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