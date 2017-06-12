Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу в своем гольф-клубе и пофотографировался с молодоженами (видео)

08:40, 12 июня 2017
Мир
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Однако перед визитом президента, спецслужбы остановили ход свадьбы и расчистили путь для Трампа.

Трамп сделал несколько фото с молодоженами / скриншот

Президент США Дональд Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу, которая проходила в его гольф-клубе в Нью-Джерси, пишет CNN.

Охранники Трампа прервали церемонию и расчистили путь для президента, который просто решил заглянуть на свадьбу. Зайдя в холл, трамп спросил имена молодоженов и несколько раз с ними сфотографировался.

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Теги: #Трамп пришел на свадьбу