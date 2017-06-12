Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу в своем гольф-клубе и пофотографировался с молодоженами (видео)

Президент США Дональд Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу, которая проходила в его гольф-клубе в Нью-Джерси, пишет CNN.

Охранники Трампа прервали церемонию и расчистили путь для президента, который просто решил заглянуть на свадьбу. Зайдя в холл, трамп спросил имена молодоженов и несколько раз с ними сфотографировался.