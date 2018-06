Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу в своем гольф-клубе и пофотографировался с молодоженами (видео)

Президент США Дональд Трамп неожиданно нагрянул на свадьбу, которая проходила в его гольф-клубе в Нью-Джерси, пишет CNN.

Охранники Трампа прервали церемонию и расчистили путь для президента, который просто решил заглянуть на свадьбу. Зайдя в холл, трамп спросил имена молодоженов и несколько раз с ними сфотографировался.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI