Трамп обвинил Коми в раскрытии секретной информации

Президент США Дональд Трамп после выступления Джеймса Коми в Сенате по "российскому делу" заявил, что экс-директор ФБР раскрывает секретные данные.

"Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, (наступило, - ред.) полное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию", - написал Трамп на странице в Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!