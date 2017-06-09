Трамп обвинил Коми в раскрытии секретной информации

Президент США Дональд Трамп после выступления Джеймса Коми в Сенате по "российскому делу" заявил, что экс-директор ФБР раскрывает секретные данные.

"Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, (наступило, - ред.) полное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию", - написал Трамп на странице в Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2017 г.

Напомним, ранее адвоката Трампа Марк Касовиц заявил, что Коми является одним из источников утечек информации в СМИ.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми утверждает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил во время открытых слушаний комитета Сената США по разведке, который ведет расследование относительно вмешательства РФ в выборы. В то же время он уверен, что в результате действий России голоса во время выборов не были изменены.