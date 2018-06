Мировые звезды съезжаются в Манчестер после кровавого теракта

Джастин Бибер, Кэти Перри и группа Coldplay примут участие в благотворительном концерте певицы Арианы Гранде, на концерте которой в зале Manchester Arena 22 мая прогремел взрыв.

Благотворительный концерт состоится в ближайшее воскресенье на манчестерском стадионе "Олд Траффорд".

Выручка от продажи билетов будет отправлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Среди звезд, которые также согласились принять участие в концерте, группа Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс, Найл Хоран из группы One Direction и другие, пишет Русская служба BBC.

Стадион рассчитан на 50 тыс. зрителей. BBC будет транслировать концерт в прямом эфире.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, после теракта Арианы Гранде заявила, что отменяет концерты в ряде городов.

"Разбита. От всего сердца, мне очень очень жаль. У меня нет слов", - написала певица в Twitter после теракта, жертвами которого стали 22 человека, включая детей.