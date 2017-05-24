"Заплаканная и разбитая": в сети впервые показали Ариану Гранде после теракта на концерте в Манчестере (фото)

Подавленную американскую певицу Ариану Гранде, во время концерта которой произошел теракт, удалось заснять папарацци.

Как сообщает The Daily Mail, фото были сделаны уже в городе Бока-Ратон (Флорида), когда певица прилетела домой.

Поп-звезда вышла из частного самолета с заплаканным лицом. Ее встречал бойфренд, американский рэпер Мак-Миллер и всячески пытался утешить. Он также попытался поддержать мать 23-летней певицы Джоан.

Обе женщины были одеты в черное. Их ожидал внедорожник, готовый доставить звезду в дом родственника в соседнем закрытом поселке.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок. Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.

По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо. В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя.