"Заплаканная и разбитая": в сети впервые показали Ариану Гранде после теракта на концерте в Манчестере (фото)

11:11, 24 мая 2017
Мир
2304

Певица вернулась домой во Флориду.

REUTERS

Подавленную американскую певицу Ариану Гранде, во время концерта которой произошел теракт, удалось заснять папарацци. 

Как сообщает The Daily Mail, фото были сделаны уже в городе Бока-Ратон (Флорида), когда певица прилетела домой. 

Поп-звезда вышла из частного самолета с заплаканным лицом. Ее встречал бойфренд, американский рэпер Мак-Миллер и всячески пытался утешить. Он также попытался поддержать мать 23-летней певицы Джоан. 

Обе женщины были одеты в черное. Их ожидал внедорожник, готовый доставить звезду в дом родственника в соседнем закрытом поселке. 

Читайте такжеВ сети показали выступление Арианы Гранде в Манчестере за несколько минут до взрыва (видео)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок. Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.

По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо. В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя.

Splash News

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв в Манчестере#Ариана Гранде