Die Welt: О чем на самом деле идет речь в споре из-за советских домов?

Правительство в Москве хочет переселить один миллион людей и снести их дома. Многие защищаются и протестуют. Так, ранее аполитичные граждане превращаются в критиков правительства.

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье "О чем на самом деле идет речь в споре из-за советских домов?", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В конце прошлого года Наталья Николаева переехала в свой новый дом. Полгода она осматривала квартиры в Москве, пока она не нашла то, что подошло идеально. Ее однокомнатная квартира, которую 36-летняя женщина приобрела с помощью своих родителей, находится в районе Коломенское. В 15 минутах ходьбы находится парк с бывшей царской резиденцией и река. Отсюда легко добраться до центра города. Большие и зеленые дворы между пятиэтажными кирпичными домами, слышно щебетание птиц, что редко встречается в Москве. Перед покупкой Наталья говорила с будущими соседями о состоянии дома. "Этот дом простоит еще сто лет", - ответили они. Договор был подписан, деньги переведены. Казалось, все идеально.

Но спустя несколько месяцев Наталье сказали, что городское управление Москвы хочет снести ее дом вместе с тысячами других жилых зданий. Теперь она хочет защищаться. В прошлое воскресенье, специалист по маркетингу впервые в жизни пошла на демонстрацию. "До сих пор я держалась подальше от политической жизни", - говорит она. "Но сейчас речь идет о частной собственности, которую у нас хотят отнять. Вопрос очень серьезный".

Около 20 тысяч человек собрались в воскресенье на проспекте Сахарова в центре Москвы, в знак протеста против сноса их домов. Программа мэра Сергея Собянина довольно амбициозна. Он хочет переселить около одного миллиона человек в российской столице. Около 4500 домов 50-х и 60-х лет должны быть снесены, вместо этого владельцы получат новое жилье. Но до сих пор никто точно не знает, где будут эти новые квартиры и как они выглядят.

"Реновация" – это противоречивая программа городского управления Москвы. Она касается в первую очередь четырех- и пятиэтажных зданий, таких как дом Натальи Николаевой. Такие дома в России называют "хрущёвки" – в честь генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева. В 50-х годах он инициировал масштабный строительный проект. По всему Советскому Союзу должны были быть построены жилые здания, при минимальных затратах советское правительство хотело обеспечить собственными квартирами миллионы семей.

Впервые личное пространство для миллионов семей

План стал реальностью. Дома и квартиры выглядели всюду одинаково, будь то в Калининграде, Москве или Владивостоке. Коробка с четырьмя или пятью этажами, без лифта. Эти квартиры с небольшой ванной комнатой и небольшой кухней были очень скромными, но в то время для многих семей стали настоящей роскошью. Ведь ранее они жили, в основном, в коммунальных квартирах, где у каждой семьи была только одна комната, а ванную комнату и кухню приходилось делить с несколькими другими семьями.

Читайте такжеПолиция вывела Навального с митинга против сноса пятиэтажек в Москве

Строительство "хрущёвок" было также связано с важными социальными процессами в Советском Союзе. С одной стороны, это была большая волна урбанизации: миллионы людей переехали из деревни в города, чтобы начать работу на заводах и фабриках. С другой [стороны], люди впервые в жизни получили свое личное пространство. Хотя в СССР не было частной собственности, но на кухнях своих домов советские граждане могли отгородиться от вездесущего государства. На своих кухнях – священном месте российских квартир – они могли жаловаться на свою жизнь и партийных чиновников, рассказывать анекдоты про Никиту Хрущева или читать запрещенные книги, которые распространялись с помощью самодельных копий. По сравнению с периодом массовых репрессий и абсолютного тоталитаризма Иосифа Сталина, здесь людям было легче дышать.

Однако, вовсе не ностальгия заставила москвичей выйти на улицы. Они возмущаются, потому что чувствуют, что нарушаются их права. После распада Советского Союза, большинство россиян приватизировали свои квартиры, и, таким образом, стали их собственниками. Они полагают, что больше никто не может решать за них, что будет с их собственностью. Поэтому в воскресенье, многие протестующие принесли с собой копию конституции РФ – или плакаты, на которых были написаны отрывки из конституции, которые гарантируют право на собственность.

У жителей некоторых определенных под снос домов есть время до 15 июня, чтобы проголосовать "за" или "против" переезда. На первый взгляд, это выглядит как демократический процесс. Но есть проблемы: во-первых, голоса всех собственников, которые воздержатся, подсчитают, как голоса в пользу сноса. Во-вторых, юридические детали переселения должны быть установлены в законе, который даже не был окончательно принят российским парламентом.

"Вы хотите, чтобы ваш дом снесли?"

"Мы точно не понимаем, что нам предлагают", - говорит Полина Мельман. 27-летняя специалист по рекламе живет со своим мужем и двухлетним сыном в двухкомнатной квартире в районе Свиблово на северо-востоке города. "Нас не спрашивают: Вы хотите переехать в квартиру на стольких-то квадратных метрах на определенной улице? Нас просто спрашивают: Вы хотите, чтобы ваш дом снесли?" Молодая пара в ближайшее время планирует родить второго ребенка, и на 45 квадратных метрах будет уже тесно. Полина хотела продать свою квартиру и купить новую, побольше. "Но я хочу сама решать, где я буду жить". После того, как стало известно, что их "хрущёвку" могут снести, стоимость квартиры Полины, по оценкам, снизилась на 16 000 евро. Сейчас уже нет смысла ее продавать.

При входе в дом стоит информационная доска городского управления. Город гарантирует, что новые квартиры, которые владельцы получат взамен, не будут меньше их прежней жилой площади. Площадь будет даже больше, кроме того, переселение будет проходить в пределах одного района. Однако, районы в Москве довольно большие.

Информационная доска приглашает жителей принять участие в голосовании. Соседи Надежда и Сергей, оба на пенсии, стоят рядом и разговаривают. Сергей категорически против. "Я здесь вырос, здесь родилась моя дочь, я отсюда не перееду", - говорит он. Надежда все еще не определилась, как она будет голосовать. На самом деле, она против сноса. Но, как это характерно для России, в их трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров живет три поколения: Надежда и ее муж, ее дочь с мужем и внук. Молодое поколение хочет переехать в надежде, что новая квартира будет, возможно, лучше и немного больше.

"Я могу понять свою дочь", - говорит Надежда. "Наши дома старые, водопроводные трубы гнилые. Но из-за этого не стоит сносить весь дом. Можно просто провести капитальный ремонт. "По телевизору она видела фотографии новых панельных домов, в которые их могут переселить. На самом деле, изображения были неплохими. Но выглядят ли дома так и в реальности, она не знает. Этого нет ни в законе, ни в постановлении.

Многие москвичи заподозрили коррупцию

Такие разногласия есть во многих семьях. "Каждый день у меня дискуссия с родителями", - говорит 22-летняя Анна. В воскресенье она тоже ходила на демонстрацию против сноса. Ее родители смотрят телевизор и выступают за переселение, она ищет информацию в Интернете, и будет голосовать против него. "На самом деле, мы уже давно ждали переезда", - говорит Анна. "Но все это не проходит прозрачно". Молодой инженер боится, что новые квартиры могут быть в еще худшем состоянии, - в конце концов, она работает в строительной компании. "Я каждый день вижу, как при строительстве экономят на всем", - говорит она. "Тот, кто переезжает в такую ​​квартиру, должен сам полностью ее отремонтировать и часто установить новые окна".

На самом деле, очень немногие москвичи хотят переезжать. Однако, другие убеждены в том, что "реновация" служит не их интересам, а интересам городского совета и строительных компаний, которые в Москве традиционно тесно связаны с властями. Вместо пятиэтажных домов с большими зелеными двориками построят много новых многоэтажных панельных домов. Строительные компании, которые сильно пострадали из-за кризиса в последние годы, безусловно, выиграют от заказов. Граждане не доверяют этому и заподозрили коррупцию. И поэтому их протест против сноса становится протестом против произвола и кумовства.

В воскресенье на митинге они требовали отставки мэра Собянина. Они кричали: "Собянин должен уйти". И через несколько минут: "Путин должен уйти". Своей строительной программой власти Москвы смогли политизировать десятки тысяч преимущественно аполитичных людей. Они объединяются со своими соседями, изучают свои права и выходят на улицы, чтобы защитить их. За год до президентских выборов такое пробуждение гражданского общества в столице вряд ли понравится российским властям.