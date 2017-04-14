Кремль показал официальные доходы Путина: квартира и около 9 миллионов рублей за год

В 2016 году президент России Владимир Путин получил 8 млн 858 тыс. 432 руб. дохода. Это на 33 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Такие данные указаны в декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

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Согласно декларации, средний ежемесячный доход главы государства в прошлом году составил 738 тыс. руб. В 2015 году среднемесячный заработок президента составлял около 741 тыс. руб.

Как отмечает издание, недвижимость Путина и его автопарк остались прежними. В собственности Путина, как следует из декларации, - земельный участок на 1,5 тыс. кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м.

В пользовании Путина также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".

Сообщается, что в 2013 году заработок президента РФ составлял более 3,6 млн руб., в 2014 году - 7,6 млн (более чем двукратный рост был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных), в 2015 году - около 8,9 млн руб.

Как писал УНИАН, в январе 2016 года телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние. По оценке автора фильма, Владимир Путин — самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.