Возле автобуса футболистов "Боруссии" перед матчем ЛЧ произошел взрыв: матч перенесен (фото)

21:32, 11 апреля 2017
Мир
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Взрывное устройство взорвалось в непосредственной близости от автомобиля.

@TransferRelated

В Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия», передает Bild.

В то же время другие источники утверждают, что три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля, но только одно из них разбило окно автобуса.

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Отмечается, что пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра. Его отвезли в больницу. Как сильно он пострадал, не сообщается. Клуб «Боруссия» вечером 11 апреля должен был сыграть в четверть финале Лиги чемпионов с «Монако».

"#bvbasm матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем, кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.

Как сообщалось ранее, 29 ноября пассажирский самолет BAE Avro RJ85 разбился при заходе на посадку недалеко от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии. Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Сан-Паулу.

Футбольная команда «Шапекоэнсе» летела на один из двух финальных мачтей Кубка Южной Америки. В авиакатастрофе выжили только шесть человек, в том числе три футболиста - вратарь и двое защитников. Погиб 71 человек.

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Новость в сюжете: Взрывы возле автобуса "Боруссии"
Теги: #футбол#взрыв#матч