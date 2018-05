Возле автобуса футболистов "Боруссии" перед матчем ЛЧ произошел взрыв: матч перенесен (фото)

В Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия», передает Bild.

В то же время другие источники утверждают, что три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля, но только одно из них разбило окно автобуса.

The current state of the Borussia Dortmund bus. Shocking. pic.twitter.com/rLmOa7c4o9

Отмечается, что пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра. Его отвезли в больницу. Как сильно он пострадал, не сообщается. Клуб «Боруссия» вечером 11 апреля должен был сыграть в четверть финале Лиги чемпионов с «Монако».

"#bvbasm матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем, кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.