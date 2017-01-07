В результате стрельбы во Флориде пострадали 37 человек

11:12, 07 января 2017
Мир
2472 0

Власти сообщили, что после стрельбы во Флориде в пятницу пострадали 37 человек.

Фото NBC News

Об этом говорится в Twitter шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.

Читайте такжеСтрелок из аэропорта Флориды провез оружие в багаже, он задержан – СМИ

"Пять человек мертвы. Восемь пострадали сначала. Еще 37 пострадали после инцидента", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Канал NBC сообщает, что подозреваемый задержан. SkyNews пишет, что стрелок мертв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в аэропорту Флориды
Теги: #США