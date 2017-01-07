В результате стрельбы во Флориде пострадали 37 человек
11:12, 07 января 2017Мир
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Власти сообщили, что после стрельбы во Флориде в пятницу пострадали 37 человек.
Фото NBC News
Об этом говорится в Twitter шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.
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This is a fluid situation.— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 січня 2017 р.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.
"Пять человек мертвы. Восемь пострадали сначала. Еще 37 пострадали после инцидента", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Канал NBC сообщает, что подозреваемый задержан. SkyNews пишет, что стрелок мертв.
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