Стрельба в аэропорту Флориды: пять человек погибли, восемь ранены (видео)

22:27, 06 января 2017
Мир
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Чиновники подтвердили гибель 5 человек после стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл.

Стрельба во Флориде / NBC News

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает SkyNews.

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«Американские чиновники подтвердили, что пять человек погибли и восемь получили ранения при стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде», - сообщает телеканал в Twitter.

Также стало известно, что стрелявший был пассажиром на канадского рейса и перевозил проверенный пистолет.

Как сообщает "Немецкая волна", речь идет о 25-летнем мужчине по имени Эстебан Сантьяго. Другие подробности не раскрываются.

Пословам бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, оказавшегося в момент инцидента в аэропорту, первоначально среди пассажиров началась паника, которую, однако, быстро удалось прекратить.

Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал эвакуировали. Канал NBC сообщает, что подозреваемый задержан. SkyNews пишет, что стрелок мертв.

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Новость в сюжете: Стрельба в аэропорту Флориды
Теги: #стрельба#Флорида