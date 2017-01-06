Стрельба в аэропорту Флориды: пять человек погибли, восемь ранены (видео)

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает SkyNews.

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«Американские чиновники подтвердили, что пять человек погибли и восемь получили ранения при стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде», - сообщает телеканал в Twitter.

U. S. officials have confirmed five people have been killed and eight injured after a shooting at Fort Lauderdale Airport in Florida — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) January 6, 2017

Также стало известно, что стрелявший был пассажиром на канадского рейса и перевозил проверенный пистолет.

Как сообщает "Немецкая волна", речь идет о 25-летнем мужчине по имени Эстебан Сантьяго. Другие подробности не раскрываются.

Пословам бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, оказавшегося в момент инцидента в аэропорту, первоначально среди пассажиров началась паника, которую, однако, быстро удалось прекратить.

A gunman has been shot dead and nine people have been injured at #FortLauderdale Airport, Sky sources say #Floridahttps://t.co/LTdM2X2QhC — Sky News (@SkyNews) January 6, 2017

U. S. officials say the gunman was a passenger on a Canadian flight and was carrying a checked gun — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) January 6, 2017

Как сообщалось, в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде вечером, 6 января, неизвестный открыл стрельбу. Доступ в аэропорт закрыт, пассажиры, ожидающие рейсы, и персонал эвакуировали. Канал NBC сообщает, что подозреваемый задержан. SkyNews пишет, что стрелок мертв.