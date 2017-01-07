Россия ничего не сделала для борьбы с ИГИЛ в Сирии - Пентагон
Россия ничего не сделала, чтобы помочь победить «Исламское государство» в Сирии и приняла стратегию, которая «явно мешает США» в других странах.
Такое мнение уходящий министр обороны США Эш Картер высказал в интервью WSJ.
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«Мне кажется, это часть его (Путина - УНИАН) самовосприятия. Одним из факторов, которыми он измеряет успешность своей политики, является не то, каких результатов он достигает на земле, а то, какой уровень дискомфорта он создает для остального мира», - отметил Картер.
Он также прямо заявил, что российские военные, которые в последние месяцы брали на себя все более активную роль в поддержке президента Сирии Башара Асада, были бесполезны в борьбе с ИГИЛ.
«Они не сделали ничего для борьбы с «Исламским государством». Они борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии. Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что они обещали», - добавил Картер.
Российские лидеры также не выполнили обещание использовать свои позиции в Сирии, чтобы «облегчить переход» от власти Асада к более широкому правительству, которое включило бы в себя умеренную оппозицию.
«Они этого не сделали, они не способствовали переходу. Они только вдвое ужесточили гражданскую войну», - подытожил Картер.
Напомним, 6 января стало известно, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".