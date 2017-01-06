Горемычный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" покидает берега Сирии

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он.

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По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с проблемным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий.

Напомним, 29 декабря 2016 года Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

Военные эксперты подчеркивают, что авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.