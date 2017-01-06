CNN: Разведслужбы США нашли посредника между "сливавшей" информацию Россией и WikiLeaks
03:13, 06 января 2017Мир
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Разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации.
Wikileaks / www.theguardian.com
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, который накануне был передан президенту США Бараку Обаме.
При этом телеканал не приводит имен, а также каких-либо доказательств в пользу данной версии американских разведчиков.
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Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама ознакомился с представленным разведкой докладом о «вмешательстве» России в американские президентские выборы и не планирует делать заявлений по факту получения документа.
Несекретная версия доклада, объем которого составил более 50 страниц, будет обнародована в начале следующей недели.
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