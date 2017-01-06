CNN: Разведслужбы США нашли посредника между "сливавшей" информацию Россией и WikiLeaks

03:13, 06 января 2017
Мир
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Разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, передавших документы Демократической партии США для публикации. 

Wikileaks, Викиликс / www.theguardian.com

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, который накануне был передан президенту США Бараку Обаме.

При этом телеканал не приводит имен, а также каких-либо доказательств в пользу данной версии американских разведчиков.

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Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент США Барак Обама ознакомился с представленным разведкой докладом о «вмешательстве» России в американские президентские выборы и не планирует делать заявлений по факту получения документа.

Несекретная версия доклада, объем которого составил более 50 страниц, будет обнародована в начале следующей недели.

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