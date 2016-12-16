Трамп прокомментировал заявление о связях с хакерами из РФ, назвав представителя Белого дома "глупым парнем"

09:56, 16 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал официального представителя Белого дома Джоша Эрнеста «глупым парнем».

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он заявил перед сторонниками в городе Херши штата Пенсильвания во время послевыборного тура, передает РБК.

«Этот глупый парень Джош Эрнест. Я не знаю, как он разговаривает с президентом Обамой», - сказал Дональд Трамп. По его словам, важно, «чтобы пресс-секретарь был хороший, потому что он очень плохо передает сообщения».

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Это, по мнению Трампа, связано с тем, что Эрнест «может говорить о позитивных вещах, но они все равно звучат плохо».

Он добавил, что президент Обама очень позитивен, но Эрнест не такой. Избранный президент США посоветовал ему «получать приказы от кого-то другого».

Как сообщал УНИАН, Эрнест ранее заявил, что Трамп, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, фактически подбадривал Россию взламывать переписку своего оппонента, поскольку считал, что это поможет его кампании.

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Теги: #Трамп#США