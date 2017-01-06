За сутки в Багдаде произошло два взрыва, погибли не менее 14 человек

Первый взрыв произошел в шиитском районе Аль-Обейди в восточной части Багдада, сообщает Радио Свобода.

Взорвался автомобиль со взрывчаткой, оставленный возле рынка и мечети. В результате погибли не менее шести человек и были ранены еще 15.

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Ответственность взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", которое заявило, что это было нападение именно на шиитов.

Второй взрыв произошел у блокпоста в районе Баб-аль-Моазам в центральной части Багдада. Там погибли восемь человек. За это нападение ответственность пока никто на себя не взял.

В течение предыдущей недели в Багдаде была совершена целая серия взрывов, в результате которых погибли десятки людей. Ответственность за часть из них взяла группировка "Исламское государство".