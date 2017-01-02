В течение нескольких недель иракские войска освободят Мосул - Олланд

Об этом сообщает DW, ссылаясь на агентство dpa.

"ИГИЛ отступает, поэтому международное сообщество должно усилить поддержку иракских вооруженных сих", - сказал Олланд на совместной пресс-конференции с премьер-минстром Ирака Хайдером аль-Абади.

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Перед встречей с главой иракского правительства Олланд посетил французских военных, которые предоставляют иракской армии поддержку в операции по освобождению Мосула.

Напомним, что 29 декабря иракские войска начали вторую фазу наступления на Мосул.

Как сообщал УНИАН, сегодня в иракской столице Багдаде прогремел взрыв. По данным полиции и медработников, погибли по меньшей мере 35 человек. Еще как минимум 60 человек получили ранения различной степени тяжести, заявили в полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".