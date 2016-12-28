На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших (фото)

09:41, 28 декабря 2016
Мир
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Вблизи индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате 43 человека пострадали.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии / navbharattimes.indiatimes.com

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели / navbharattimes.indiatimes.com

Авария произошла рано утром в среду. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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Позже Министерство путей сообщения Индии сообщило об увеличении числа пострадавших до 44.

Возможной причиной катастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана / navbharattimes.indiatimes.com

Ранее железнодорожная трагедия в Болгарии унесла жизни минимум 5 человек.

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Теги: #поезд#пострадавшие