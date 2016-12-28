На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших (фото)
09:41, 28 декабря 2016Мир
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Вблизи индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате 43 человека пострадали.
Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии / navbharattimes.indiatimes.com
Об этом сообщает Reuters.
Сейчас на месте инцидента работают спасатели / navbharattimes.indiatimes.com
Авария произошла рано утром в среду. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
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Позже Министерство путей сообщения Индии сообщило об увеличении числа пострадавших до 44.
Derailment of 12987 Sealdah-Ajmer Exp. at Rura station on Kanpur-Tundla— Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 28, 2016
No Death reported,Injuries reported 44.list of injured following pic.twitter.com/UFaO8l0M5L
Возможной причиной катастрофы называют плохую видимость из-за густого тумана / navbharattimes.indiatimes.com
Ранее железнодорожная трагедия в Болгарии унесла жизни минимум 5 человек.
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