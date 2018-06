На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших (фото)

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла рано утром в среду. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Читайте такжеДва поезда столкнулись в Иране: более 30 жертв, десятки пострадавших (фото, видео)

Позже Министерство путей сообщения Индии сообщило об увеличении числа пострадавших до 44.

Derailment of 12987 Sealdah-Ajmer Exp. at Rura station on Kanpur-Tundla

No Death reported,Injuries reported 44.list of injured following pic.twitter.com/UFaO8l0M5L