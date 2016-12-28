На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки пострадавших (фото)

Вблизи индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате 43 человека пострадали.

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