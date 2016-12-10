Железнодорожная трагедия в Болгарии унесла жизни минимум 5 человек: подробности инцидента
По меньшей мере пять человек погибли и 29 получили ранения в результате схода с рельсов и взрыва грузового поезда в северо-восточном болгарском селе Хитрина, также разрушено около 50 домов и общественных зданий.
Об этом сообщили болгарские чиновники в субботу, пишет Reuters.
По крайней мере трое из пострадавших находятся в критическом состоянии в больницах и их число, вероятно, возрастет, сказал представитель органов здравоохранения Болгарии.
Правительство Болгарии заявило, что намерено объявить понедельник днем национального траура.
"Там будет больше жертв наверняка", – сказал премьер-министр Бойко Борисов после прибытия в деревню, примерно в 380 км к северо-востоку от столицы Софии, где проживает около 1000 человек, сообщил полицейский чиновник.
Двенадцать вагонов частного поезда, неся пропилен, очень летучий и весьма горючий газ, сошли с рельсов на железнодорожной станции села. Один из вагонов ударил линию высокой мощности и взорвался, информирует местная полиция.
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Мощный взрыв разрушил десятки домов и общественных зданий, оставив людей под завалами. Чиновники заявляют о полной эвакуации села, поскольку пропилен необходимо безопасно удалить.
"Два взрыва, прогремели, вызвали серьезный пожар и разрушили по меньшей мере 20 домов. Есть много раненых ... много с ожогами", – сказал пресс-секретарь МВД Георгий Костов.
18-летний мужчина скончался от полученных ранений в больнице в северном городе Шумен, проинформировали в медучреждении.
Около 200 пожарных будут работать над устранением последствий катастрофы. Спасатели ищут выживших в домах рядом с железнодорожной линией