США расширили санкции против РФ из-за агрессии в Украине

В США приняли решение относительно расширения санкций против Российской Федерации из-за конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Отмечается, что в санационный список вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций.

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Кроме того, под санкции также попали два судна под российским флагом - нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Напомним, 19 декабря Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций против России, введенных из-за дестабилизации ситуации в Украине.

"19 декабря Рада продлила экономические санкции, направленные на отдельные секторы российской экономики до 31 июля 2017 года", - говорится в сообщении ЕС.

Вопрос действия экономических санкций против России связан с невыполнением ею Минских договоренностей относительно стабилизации ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением. Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.