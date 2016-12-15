Китай сооружает системы противоракетной обороны на искусственных островах в Южно-Китайском море - CSIS
Китай сооружает системы противоракетной обороны на искусственных островах, насыпанных им в Южно-Китайском море, полагают американские эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
Речь идет о районе архипелага Спратли, территориальные претензии на который выдвигают не только Китай, но и многие другие страны, омываемые Южно-Китайским морем - Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.
На спутниковых снимках, размещенных на сайте Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей при CSIS, видны сооружения, напоминающие пусковые установки ракет.
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По мнению экспертов, некоторые из этих объектов могут представлять собой зенитно-артиллерийские комплексы. По их мнению, это свидетельствует о том, что "Пекин серьезно настроен оборонять свои искусственные острова в случае вооруженного конфликта в Южно-Китайском море".
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Глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США в сентябре прошлого года утверждал, что Китай не хочет милитаризации архипелага Спратли. Вместе с тем Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему и поэтому он имеет право думать об их обороне.
В июле этого года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море.
Пекин назвал решение суда необоснованным и заявил, что не считает себя обязанным его соблюдать.