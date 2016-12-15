Китай сооружает системы противоракетной обороны на искусственных островах в Южно-Китайском море - CSIS

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Речь идет о районе архипелага Спратли, территориальные претензии на который выдвигают не только Китай, но и многие другие страны, омываемые Южно-Китайским морем - Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.

На спутниковых снимках, размещенных на сайте Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей при CSIS, видны сооружения, напоминающие пусковые установки ракет.

Читайте такжеКитайские истребители перехватили самолет США над Южно-китайским морем – Пентагон

По мнению экспертов, некоторые из этих объектов могут представлять собой зенитно-артиллерийские комплексы. По их мнению, это свидетельствует о том, что "Пекин серьезно настроен оборонять свои искусственные острова в случае вооруженного конфликта в Южно-Китайском море".

Читайте такжеОбама призвал Китай "не играть мускулами" в Южно-Китайском море

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США в сентябре прошлого года утверждал, что Китай не хочет милитаризации архипелага Спратли. Вместе с тем Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему и поэтому он имеет право думать об их обороне.

В июле этого года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море.

Пекин назвал решение суда необоснованным и заявил, что не считает себя обязанным его соблюдать.