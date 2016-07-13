Китай не признает решение суда в Гааге относительно Южно-Китайского моря

Решение "ничтожно и не имеет обязывающей силы" заявили во вторник, 12 июля, в МИД страны, передает Deutsche Welle.

"Китай не принимает и не признает его", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует агентство AP. "Территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море ни при каких обстоятельствах не могут нарушаться такими решениями", - подчеркнули в правительстве КНР.

Читайте такжеКитайские истребители перехватили самолет США над Южно-китайским морем – Пентагон

В Тайбее также не признали вердикт международного арбитража. Причиной этого является то, что Тайвань контролирует один из островов, которого касается вердикт суда в Гааге. "Мы решительно отвергаем решение. Вердикт вообще не является юридически обязывающим для Тайваня", - заявил представитель канцелярии президента страны, слова которого приводит dpa.

В Вашингтоне решение суда назвали "окончательным и юридически обязывающим как для Китая, так и для Филиппин". По словам представителя Госдепа США Джона Кирби, вердикт является "важным вкладом в общей цели мирного урегулирования споров в Южно-Китайском море", сообщает сайт американского внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеСША разместят военные базы на Филиппинах

Подобное заявление прозвучало и из Токио. Министр иностранных дел Японии Фумио Кишида также заявил, что вердикт является "окончательным и юридически обязывающим". Токио так же имеет с Пекином территориальные споры в восточно-китайском море. В Японии неоднократно выражали обеспокоенность военной активностью китайцев в регионе.

Филиппины, которые и подали иск в международный арбитраж, поприветствовали вердикт. Решение является важным вкладом в попытки решить споры в Южно-Китайском море, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Также с одобрением встретил решение и Ханой. Вьетнамское правительство заявило, что всеми силами поддерживает разрешения таких споров дипломатическими и юридическими средствами.

Как сообщал УНИАН, Гаагский трибунал отказал Китаю в правах на спорные острова в Южно-Китайском море, заявив об отсутствии "исторического права" на эти территории. Согласно решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли и фактически нарушает права Филиппин.