Der Spiegel: Ложь, слухи, обвинения

Обзор утверждений и фактов представлен в статье Флориана Гатмана и Филиппа Вайтрока "Ложь, слухи и обвинения", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Случай Лизы запустил некоторые процессы. Он настроил многих немцев российского происхождения против политики Федерального правительства в отношении беженцев, правительство России использовало его для жестоких нападок на Берлин, он также обратил внимание канцлера Германии Ангелы Меркель на то, какой влиятельной может быть ложь в Интернете. И на то, что, пожалуй, только Москва могла бы воспользоваться этими новыми возможностями.

Предполагаемое изнасилование беженцами тогда 13-летней девушки Лизы, в конце концов, оказалось выдуманным. Но сегодня не так легко разоблачить ложь. Когда она закрепляется, прежде всего, на форумах, в постах и профилях.

Тем не менее, случай Лизы привел к тому, что Меркель и ее правительство определили новое явление. В начале 2017 года, эксперты спецслужб должны предложить способы борьбы с формами современной пропаганды. И прежде всего, как можно реагировать, если для этого используется информация, которую раздобыли хакеры.

В США стали известны выводы разведки, согласно которым российские хакеры вмешивались даже в президентские выборы, чтобы помочь Дональду Трампу попасть в Белый дом. Теперь появились опасения из-за возможности подобной деятельности со стороны Москвы во время выборов в Германии следующей осенью. Но проблема заключается в том, что доказательств очень мало.

Наиболее важные вопросы и ответы:

1. Какую роль играли российские хакеры в американской избирательной кампании?

По сообщениям "The Washington Post" и "The New York Times", американская служба внешней разведки ЦРУ располагает информацией о том, что Россия с помощью хакерских атак намеренно вмешалась в недавние президентские выборы, чтобы помочь победить кандидату от Республиканской партии Трампу. Действующий президент США Барак Обама поручил спецслужбам США и другим силовым структурам расследовать эти обвинения.

Во время избирательной кампании была взломана электронная почта Демократической партии Хиллари Клинтон, информация из писем была опубликована на платформе WikiLeaks. Демократы сразу обвинили Россию, а теперь, очевидно, и ЦРУ пришло к выводу, что за атакой стояла команда российских хакеров – и, таким образом, оказала помощь Трампу.

Доказательств для таких выводов пока нет, Трамп и его команда отрицают обвинения ЦРУ.

2. Какие есть опасения перед федеральными выборами?

Местные органы безопасности предупреждают о российских попытках повлиять на выборы в следующем году. Доказательства будут "накапливаться", - говорит президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маассен. "Информация, которую украдут во время кибератак, может появиться в ходе кампании, чтобы дискредитировать немецких политиков". Глава разведки Бруно Каль предупреждает о кибер-атаках, "которые предназначены исключительно для того, чтобы вызвать политическую неопределенность".

Обеспокоены и немецкие политики, сама Ангела Меркель публично заявила, что кибератаки и "гибридный конфликт", возглавляемый Россией, уже давно стали частью повседневной жизни, и могут повлиять на ход избирательной кампании. В Бундестаге, канцлер подняла вопрос последствий манипулирования новостями в Интернете, особенно в социальных сетях, - но без явных обвинений в адрес России.

Примечательно, что на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров отклонил все обвинения – и при этом, предоставил доказательства того, как работает российская дезинформация. Лавров утверждал, что Меркель публично назвала обвинения "нонсенсом и чушью". Где и когда Меркель якобы сказала это, Лавров не сообщил. Пресс-секретарь Меркель в понедельник заявила, что канцлер не "намерена комментировать такое высказывание".

3. Какие предположительно российские атаки уже происходили в Германии?

Случай Лизы был примером настоящей дезинформационной кампании – упорное распространение в социальных медиа и использование государственными российскими СМИ.

Весной 2015 года Бундестаг стал объектом масштабной целевой кибератаки. Следы ведут к российским хакерским группам со связями в разведке. Во время атаки были украдены большие объемы данных. По данным "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", утечка недавно опубликованных WikiLeaks документов следственного комитета АНБ могла произойти во время этой атаки.

В недавнем нападении на маршрутизаторы Telekom также подозревали россиян, но конкретные обвинения не выдвигались.

4. Насколько достоверна эта информация?

Это сложный вопрос в дискуссии о предполагаемых кибер-атаках и пропаганде Москвы. Спецслужбы заинтересованы в том, чтобы определить противников. Это своего рода самооправдание. Кроме того, в Германии службы до сих пор не обучены тому, как защищаться от кибер-атак и наносить ответный удар. Чтобы привлечь больше сотрудников, нужно превратить эту проблему в как можно более масштабную.

И тогда возникает вопрос подтверждающих документов и доказательств. Как правило, действия спецслужб в таких случаях довольно ограничены, даже если они предоставляют конкретные доказательства; часто им запрещено разглашать информацию. Кроме того, в кибер-мире еще сложнее отслеживать деятельность и идентифицировать заказчика.

В вопросе пропаганды федеральное правительство заняло четкую позицию в отношении Москвы. И у этого, прежде всего, одна причина: Берлин хочет показать, что готов к устрашению в кибер-эпоху.