Вышел первый трейлер восьмой части "Форсажа" (видео)

Первый официальный трейлер восьмой части франшизы "Форсаж", получившей название The Fate Of The Furious, был представлен 11 декабря.

Судя по всему, в новой части "Форсажа" зрителей ждут еще более зрелищные гонки, аварии и дорогие машины, традиционно вплетенные в криминальный сюжет.

Главную роль в фильме сыграет бессменный Вин Дизель. Компанию на съомочной площадке ему на этот раз составят Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Лукас Блэк, Курт Рассел, Джейсон Стейтем и Шарлиз Терон.

Первая часть кинофраншизы "Форсаж" об уличных гонках, в оригинале The Fast and the Furious, вышла в прокат в 2001 году. Главные роли во всех частях исполняли Вин Дизель и Пол Уокер, вплоть до трагической гибели последнего в автокатастрофе в 2013 году. В "Форсаже 7" персонаж Уокера воспроизвели с помощью компьютерной графики в некоторых эпизодах и с помощью дублеров в некоторых других.

Серия фильмов "Форсаж" является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal - общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 3,8 млрд долларов.

