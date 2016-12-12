Вышел первый трейлер восьмой части "Форсажа" (видео)
Премьера фильма под названием The Fate Of The Furious запланирована на 14 апреля 2017 года.
Первый официальный трейлер восьмой части франшизы "Форсаж", получившей название The Fate Of The Furious, был представлен 11 декабря.
Судя по всему, в новой части "Форсажа" зрителей ждут еще более зрелищные гонки, аварии и дорогие машины, традиционно вплетенные в криминальный сюжет.
Главную роль в фильме сыграет бессменный Вин Дизель. Компанию на съомочной площадке ему на этот раз составят Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес, Лукас Блэк, Курт Рассел, Джейсон Стейтем и Шарлиз Терон.
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Первая часть кинофраншизы "Форсаж" об уличных гонках, в оригинале The Fast and the Furious, вышла в прокат в 2001 году. Главные роли во всех частях исполняли Вин Дизель и Пол Уокер, вплоть до трагической гибели последнего в автокатастрофе в 2013 году. В "Форсаже 7" персонаж Уокера воспроизвели с помощью компьютерной графики в некоторых эпизодах и с помощью дублеров в некоторых других.
Серия фильмов "Форсаж" является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal - общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 3,8 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети появился первый официальный трейлер нового "Человека-паука".