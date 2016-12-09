Вышел первый официальный трейлер нового "Человека-паука" (видео)

Первый трейлер нового фильма Spider-Man: Homecoming появился в сети 8 декабря.

На этот раз роль главного персонажа исполнит 20-летний Том Холланд, который уже успел засветиться в роли Человека-паука в эпизоде фильма "Капитан Америка. Противостояние" весной 2016 года.

Роль главного злодея Адриана Тумса, известного как Стервятник, в фильме исполнит Майкл Китон. Также в фильме появится Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего, который является одним из самых известных персонажей во вселенной комиксов Marvel.

Это уже третий перезапуск фильмов про молодого парня Питера Паркера, наделенного супергеройськими способностями после того, как его укусил паук. До этого роль Человека-паука исполняли Тоби Магуайр в трех фильмах и Эндрю Гарфильд в двух. При этом Холланд по возрасту является наиболее приближенным к Питеру Паркеру, который по сюжету является школьником.

Как сообщал УНИАН, также на этой неделе в свет вышел трейлер пятой части легендарных "Трансформеров".