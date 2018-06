Трамп неожиданно заявил, что отказывается от своей бизнес-империи

Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

Избранный президентом Трамп, который подвергался критике со стороны юристов из-за нежелания отказаться от права собственности на его бизнес-империю, объявил, что он проведет 15 декабря в Нью-Йорке крупную пресс-конференцию со своими детьми и расскажет о своем решении.

«Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью для того, чтобы целиком сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать Америку великой СНОВА!», – написал Трамп.

"Хотя я не уполномочен делать это согласно закону, я чувствую, что это визуально важно, как президенту, чтобы никоим образом не иметь конфликта интересов со своими различными предприятиями", – пояснил он.

"Таким образом, готовятся юридические документы, которые оставят меня вне бизнес-операций. Президентство является гораздо более важным заданием!", – добавил он.

