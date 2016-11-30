Трамп неожиданно заявил, что отказывается от своей бизнес-империи
Дональд Трамп сообщил, что он полностью оставит свои деловые интересы для того, чтобы избежать появления конфликта интересов, как только он станет президентом.
Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.
Избранный президентом Трамп, который подвергался критике со стороны юристов из-за нежелания отказаться от права собственности на его бизнес-империю, объявил, что он проведет 15 декабря в Нью-Йорке крупную пресс-конференцию со своими детьми и расскажет о своем решении.
«Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью для того, чтобы целиком сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать Америку великой СНОВА!», – написал Трамп.
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"Хотя я не уполномочен делать это согласно закону, я чувствую, что это визуально важно, как президенту, чтобы никоим образом не иметь конфликта интересов со своими различными предприятиями", – пояснил он.
"Таким образом, готовятся юридические документы, которые оставят меня вне бизнес-операций. Президентство является гораздо более важным заданием!", – добавил он.
I will be holding a major news conference in New York City with my children on December 15 to discuss the fact that I will be leaving my ...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
great business in total in order to fully focus on running the country in order to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! While I am not mandated to ....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
do this under the law, I feel it is visually important, as President, to in no way have a conflict of interest with my various businesses..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.
Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2016 г.