Трамп неожиданно заявил, что отказывается от своей бизнес-империи

14:43, 30 ноября 2016
Мир
6822 1

Дональд Трамп сообщил, что он полностью оставит свои деловые интересы для того, чтобы избежать появления конфликта интересов, как только он станет президентом.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом Трамп сообщил в своем твиттере.

Избранный президентом Трамп, который подвергался критике со стороны юристов из-за нежелания отказаться от права собственности на его бизнес-империю, объявил, что он проведет 15 декабря в Нью-Йорке крупную пресс-конференцию со своими детьми и расскажет о своем решении.

«Я проведу большую пресс-конференцию в Нью-Йорке с моими детьми 15 декабря, чтобы обсудить тот факт, что я покину свой большой бизнес полностью для того, чтобы целиком сосредоточиться на управлении страной, чтобы сделать Америку великой СНОВА!», – написал Трамп.

Читайте такжеТрамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой

"Хотя я не уполномочен делать это согласно закону, я чувствую, что это визуально важно, как президенту, чтобы никоим образом не иметь конфликта интересов со своими различными предприятиями", – пояснил он.

"Таким образом, готовятся юридические документы, которые оставят меня вне бизнес-операций. Президентство является гораздо более важным заданием!", – добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter