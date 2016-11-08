The Guardian спрогнозировала сценарии итогов выборов в США

Первый сценарий - полный разгром Трампа, передает Лига.Новости.

Клинтон не только побеждает во всех колеблющихся штатах, но также в Техасе за счет объединения против Трампа голосов умеренных республиканцев и латиноамериканцев, и Юте, где мормоны решают голосовать против Трампа .

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Второй сценарий - окончательный выстрел Трампа. Республиканец побеждает в Огайо, Флориде, Джорджии и Северной Каролине, а также отбивает у Клинтон Висконсин, полагаясь на голоса белых избирателей. Колорадо, Невада им проиграны из-за высокой явки латиноамериканцев, Вирджиния- афроамериканцев, а Пенсильвания - из-за популярности Клинтон в Филадельфии. Однако в итоге Трамп выигрывает выборы с 270 голосами выборщиков.

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Третий сценарий - апогей Клинтон. Она побеждает во Флориде, Неваде, но проигрывает Трампу в Колорадо, Нью-Гэмпшире, Огайо и Северной Каролины. Впрочем, это не важно - 29 выборщиков от Флориды решают выборы - у экс-госсекретаря 295 голосов выборщиков.

Четвертый сценарий - Альберт Гор. Оба кандидата набирают по 269 голосов выборщиков, начинается конституционный кризис. Трамп требует пересчета голосов, ситуация в какой-то мере напоминает кризис в 2000 году, когда победа в схватке Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора решалась во время пересчета голосов во Флориде. Конституция предусматривает вмешательство Конгресса и Верховного Суда, однако в истории США не было подобных прецедентов.

Пятый сценарий - сделать Америку снова Великой, американский Brexit. Трамп побеждает в Нью-Гэмпшире, Пенсильвании, Флориде и большинстве других колеблющихся штатов, в том числе за счет низкой явки афроамериканцев и получает 308 голосов выборщиков.

В целом, согласно подсчетам сайта FiveThirtyEight, анализирующего десятки опросов общественного мнения в США, шансы Клинтон победить на выборах оцениваются в 71,9%, шансы Трампа - в 28%.