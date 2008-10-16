Саркози: Европа нуждается в постоянном президентстве

Президент председательствующей в Евросоюзе Франции Николя САРКОЗИ выступает за введение института постоянного президентства в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

“Я убежден, что Европа нуждается в постоянном президентстве, которое может брать на себя ответственность, потому что невозможно работать так, когда президентство меняется каждые 6 месяцев”, - сказал Президент Франции.

В качестве примера он привел ситуацию с проведением переговоров между Россией и Грузией.

“Мы (французское президентство в ЕС – УНИАН) знаем там каждую запятую, и знаем определенные “тонкие места”... Конечно, будет выглядеть как-то странно, когда, зная такие вещи, потом не иметь возможности их контролировать... Но хорошо... успехов другим (президентствам в ЕС – УНИАН)!” - пошутил Н.САРКОЗИ.

По его мнению, сегодня в Европе уже все понимают, что не нужно бояться постоянного президентства.

Н.САРКОЗИ также выразил убеждение, что нынешний финансовый кризис дает возможность Европе стать более сильной. “Я думаю, что, как минимум, нынешний кризис дает возможность примирить европейцев с Европой. Кризис может усилить имидж Европы. Из многих исследований общественного мнения можно сделать вывод, что если Европа найдет взаимопонимание, то это сможет нас защитить. И действительно, я вижу очень позитивную эволюцию”, - сказал Н.САРКОЗИ.