Лидеры ЕС утвердили персональный состав “группы мудрых” для оценки будущих вызовов и реагирования на них.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по завершении заседания Европейского Совета (самита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ.

“Мы смогли одобрить это решение единогласно. А поскольку в группу должны входить всего 9 человек, а стран-членов 27, то, как вы понимаете, это было не совсем легко”, - сказал он.

Лидеры ЕС, в частности ввели в состав группы проректора Университета Копенгагена Липке ФРИИС, нидерландского архитектора Рема КУЛХААСА, ректора Университета Уорвика (Великобритания) Ричарда ЛЕМБЕРТА, итальянского экономиста и политика Марио МОНТИ, директора отдела исследований и развития австрийского Erste Bank, старшего партнера Гамбургского института международной экономики Лайнера МЮНЦА, профессора международных отношений и директора Центра европейских исследований Оксфордского университета Калипсо НИКОЛАИДИСА, президента Агентства социальной ответственности, бывшего профсоюзного лидера Франции Николь НОТА, лорд-мэра Штутгарта Вольфганга ШУСТЕРА, экс-Президента Польши Леха ВАЛЕНСУ.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2007 года лидеры стран Евросоюза создали группу для оценки будущих вызовов на период до 2020-2030 лет и реагирования на них.

Группе было предложено определить ключевые темы для оценки, которые должны включать, среди других, вопросы усиления и модернизации европейской экономической и социальной модели, усиления конкурентоспособности ЕС, верховенства права, стабильного развития, глобальной стабильности, миграции, энергетики и защиты от климатических изменений, борьбы с глобальной опасностью, международной преступностью и терроризмом. При этом группа должна осуществлять свои оценки в рамках Лиссабонского соглашения и не касаться вопросов возможных институционных изменений.

Возглавлять группу было поручено бывшему лидеру испанской Социалистической рабочей партии Филипе Гонсалесу МАРКЕСУ. Его заместителями были избраны бывший Президент Латвии Вайре ВИКУ-ФРЕЙБЕРГА и председатель правления, исполнительный директор и председатель совета директоров компании Nokia Йорма ОЛЛИЛА.

Группе предложено представить свой доклад на заседание Европейского Совета в июне 2010 года.