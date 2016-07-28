В РФ сменили главу таможенной службы

В то же время, на его место назначили Владимира Булавина, 28 июля освобожденного от должности полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе сообщает Lenta.ru.

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Во вторник, 26 июля, по месту работы и жительства Бельянинова, а также в кабинетах его замов прошли обыски. Кроме того, следственные действия были проведены у президента «Страховой компании Арсеналъ» Сергея Лобанова, который является учредителем 15 фирм, чья деятельность связана с ФТС. Ранее он занимал должность советника Бельянинова.

Обыски производились в рамках расследования уголовного дела по факту контрабанды алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных сборов.

Главным фигурантом является петербургский миллиардер, гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко. Он находится под стражей с конца марта.

На фоне сообщений об обысках (у Бельянинова нашли крупную сумму денег) появились слухи о том, что глава ФТС написал заявление об увольнении, однако тогда они официального подтверждения не получили. В ведомстве говорили, что Бельянинов находится в плановом отпуске.