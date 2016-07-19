В Германии мужчина с топором напал на пассажиров поезда, есть раненые

01:12, 19 июля 2016
Мир
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Неизвестный напал на пассажиров поезда под Вюрцбургом, что в Баварии.

twitter.com/AbraxasSpa

По данным полиции, около 15 людям нанесены опасные для жизни телесные повреждения, передает Deutsche Welle.

В частности отмечается, что поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии. Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека.

В свою очередь, представитель полиции Вюрцбурга заявил, что в результате нападения неизвестного с топором пострадали не менее 15 человек, среди них много тяжелораненых. "Было нападение, полицейская операция продолжается", - цитирует его Reuters. Он также сообщил, что преступник застрелен.

Агентство DPA со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел на юге Германии, в районе Гейдингсфельд.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн в эфире ARD сообщил, что нападающим был 17-летний афганец.

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