В Германии мужчина с топором напал на пассажиров поезда, есть раненые

По данным полиции, около 15 людям нанесены опасные для жизни телесные повреждения, передает Deutsche Welle.

В частности отмечается, что поздно вечером 18 июля неизвестный мужчина напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии. Как сообщается в соцсетях, нападающий ранил 21 человека.

В свою очередь, представитель полиции Вюрцбурга заявил, что в результате нападения неизвестного с топором пострадали не менее 15 человек, среди них много тяжелораненых. "Было нападение, полицейская операция продолжается", - цитирует его Reuters. Он также сообщил, что преступник застрелен.

Ambulances and EMS in #Würzburg after the attack with an axe in a train, at least 21 injured. Pics via @huethi89pic.twitter.com/P5gJPk9yn0