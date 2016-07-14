Разведка Франции рассказала о планах боевиков атаковать сборную на Олимпиаде-2016

Об этом сообщил руководитель спецслужбы, генерал Кристоф Гомар, передает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Гомар сообщил об угрозе нападения исламистского боевика бразильского происхождения на сборную еще в мае на слушании в парламенте, но расшифровка его выступления была опубликована только в среду.

Гомар заявил, что о планах террористов атаковать французскую команду во время Олимпийских игр его проинформировала «партнерская служба».

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Ранее исполнительный директор директората Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК), помощник генерального секретаря ООН Жан-Поль Лаборд сообщил, что угроза террористических актов во время проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остается высокой.

Также сообщалось, что власти Бразилии выделили около 850 миллионов долларов на обеспечение безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.