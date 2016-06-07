"Настоящий источник новостей": Путин рассказал пропагандисту Киселеву как объективно освещать события

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе посещения государственного информационного агентства «Россия сегодня» в связи с его 75-летием. Сопровождали Путина гендиректор агентства Дмитрий Киселёв и главный редактор Маргарита Симоньян.

«Важно для представителей власти во всех странах мира обеспечить свободу распространения информации», - сказал Путин.

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«Не может быть ситуации, когда если каким‑то властям какая‑то информация нравится, её следует защищать и говорить о свободе распространения информации, о свободе прессы, а когда что‑то не нравится – тут же обзывать эту информацию пропагандой кого бы то ни было, которая обслуживает какие‑то политические группы либо интересы конкретных государств. Информация должна быть объективной со всех точек зрения и не подвергаться никаким репрессивным действиям с целью её корректировки», - уверен президент РФ.

Путин поручил «Россия сегодня», «как это было в предыдущие годы, объективно рассказывать о внешней и внутренней политике нашей страны, инвестиционной привлекательности российской экономики, нашей богатейшей многонациональной культуре и при этом давать аудитории широкую палитру мнений и взглядов».

Он отметил, что «Россия сегодня» предлагает аудитории информацию в различных форматах более чем на 30 языках, в 32 странах созданы такие бюро.

По словам Путина, ежедневно флагманский сайт «Россия сегодня» служит «достоверным» источником новостей для 2 млн человек, что делает его первым по аудитории среди новостных ресурсов на русском языке.

*** История агентства «Россия сегодня» началась со дня создания Совинформбюро, открывшегося через два дня после начала Великой Отечественной войны. Позже оно было переформатировано в агентство печати «Новости» (АПН), затем – в РИА «Новости».