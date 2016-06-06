Президент поручил разработать новый санкционный список из-за притеснений СМИ в Крыму

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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«В связи с системными и целенаправленными нарушениями российскими оккупационными властями прав человека на свободу слова, свободу выражения взглядов и убеждений в оккупированном Крыму президент поручил проработать вопрос о применении персональных санкций в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении средств массовой информации, журналистов и нарушению законодательства о свободе слова на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», - сообщил Цеголко.

Напомним, Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает Украину отменить санкции против 17 российских журналистов.