Появилось видео уничтожения российской огнеметной системы "Солнцепек" в Сирии
11:33, 07 июня 2016Мир
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В сети опубликовано видео уничтожения предположительно тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", состоящей на вооружении армии РФ в Сирии.
Уничтоженная российская система "Солнцепек" / Скриншот
Выстрел по предположительно российской огнеметной системе осуществляется из противотанкового ракетного комплекса.
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Ранее УНИАН сообщал, что во время боевых действий в Сирии использовались российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90.
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