Появилось видео уничтожения российской огнеметной системы "Солнцепек" в Сирии

В сети опубликовано видео уничтожения предположительно тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", состоящей на вооружении армии РФ в Сирии.

Выстрел по предположительно российской огнеметной системе осуществляется из противотанкового ракетного комплекса. Читайте такжеВ сети появилось видео применения РФ огнеметных систем "Солнцепек" в Сирии Ранее УНИАН сообщал, что во время боевых действий в Сирии использовались российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90.

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