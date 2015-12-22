Асад применил в Сирии российские огнеметы "Солнцепек" и танки Т-90 - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Во время боевых действий использовались российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелеты военно-транспортных самолетов АН-124 по маршрутам: Калининград – Хмеймим – Моздок; Хмеймим – Моздок.

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Кроме того, замечено проход через пролив Босфор в направлении побережья Сирии большого десантного корабля "Цезарь Куников" ЧФ и проход через пролив Босфор в направлении Черного моря БДК "Саратов" ЧФ.