Асад применил в Сирии российские огнеметы "Солнцепек" и танки Т-90 - разведка
По состоянию на 21 декабря вооруженным формированием Асада при поддержке российской авиации удалось установить контроль над н.п.Аль-Кабир (северный район провинции Латакия), Хан Туман и Аль-Караси (на юг от г.Алеппо).
Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.
"Во время боевых действий использовались российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90", - говорится в сообщении разведки.
Отмечается, что меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелеты военно-транспортных самолетов АН-124 по маршрутам: Калининград – Хмеймим – Моздок; Хмеймим – Моздок.
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Кроме того, замечено проход через пролив Босфор в направлении побережья Сирии большого десантного корабля "Цезарь Куников" ЧФ и проход через пролив Босфор в направлении Черного моря БДК "Саратов" ЧФ.
Напомним, ранее в районе Латакии против сирийских повстанцев было зафиксировано использование российских тяжелых вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".