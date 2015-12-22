Асад применил в Сирии российские огнеметы "Солнцепек" и танки Т-90 - разведка

13:48, 22 декабря 2015
Мир
10163 0

По состоянию на 21 декабря вооруженным формированием Асада при поддержке российской авиации удалось установить контроль над н.п.Аль-Кабир (северный район провинции Латакия), Хан Туман и Аль-Караси (на юг от г.Алеппо).

Солнцепек / politikus.ru

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Во время боевых действий использовались российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и танки Т-90", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии включали перелеты военно-транспортных самолетов АН-124 по маршрутам: Калининград – Хмеймим – Моздок; Хмеймим – Моздок.

Читайте такжеВ Донецке российские спецслужбы вербовали наемников для переброски в Сирию - разведка

Кроме того, замечено проход через пролив Босфор в направлении побережья Сирии большого десантного корабля "Цезарь Куников" ЧФ и проход через пролив Босфор в направлении Черного моря БДК "Саратов" ЧФ.

gur.mil.gov.ua

Напомним, ранее в районе Латакии против сирийских повстанцев было зафиксировано использование российских тяжелых вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter