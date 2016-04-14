"Конспирация и жесткий инструктаж": СМИ узнали, как готовят участников "прямой линии" с Путиным

Подготовка к мероприятию идет давно, в последнее время администрация президента искала людей, которые могли бы задавать вопросы главе государства, рассказывают два собеседника, близких к организаторам, пишет РБК.

По их словам, во вторник будущих гостей студии, их несколько сотен, собрали в Подмосковье в одном из пансионатов управления делами президента.

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В пансионате отобранных для участия в прямой линии людей организаторы разделили на секции и прослушали, как они могут задавать вопросы. По результатам бесед из нескольких сотен выбрали несколько десятков человек, которые и будут общаться с президентом. Кто-то задаст свои вопросы, кому-то предложили задать вопросы, заранее подготовленные организаторами, следует из слов собеседников РБК. С отобранными людьми провели отдельную репетицию. Остальным сказали, что они будут присутствовать в Гостином дворе в качестве массовки и не смогут обратиться напрямую к Путину, уточняет участник мероприятия.

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Все будущие участники прямой линии прошли жесткий инструктаж, рассказывает собеседник, близкий к организаторам. Им объяснили, что поднять руку можно не с целью задать вопрос главе государства, а чтобы дать сигнал организаторам о наличии проблемы. В таком случае к ним подойдут для решения проблем и не будут направлять на них камеру. Кроме этого, по словам собеседника, участникам запретили брать в руки микрофон у девушек - сотрудниц ВГТРК, которые будут подносить его задающим вопросы.

Гостям рекомендовали ничего не рассказывать о подготовке к прямой линии, даже своим родственникам.